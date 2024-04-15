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Рашисти вдарили по центру Словʼянська
Рашисти вдарили по центру Словʼянська (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194378-rashysty-vdaryly-po-centru-slov-yanska-video.htmlРакурс
Рашисти уранц 15 квітня вдарили по центру Словʼянська. Посеред проїжджої частини утворилася вирва, заповнена водою.
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Московські терористи здійснили обстріл приблизно о 7.00.
Влучання ракети було по вулиці Поштова, пошкоджені багатоповерхівки. Обійшлося без постраждалих, — повідомив начальник МВА Словʼянська Вадим Лях.