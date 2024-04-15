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Ракурс
Ни одного уцелевшего дома — во что оккупанты превратили Роботино

Ни одного уцелевшего дома — во что оккупанты превратили Роботино (ВИДЕО)

15 апр 2024, 10:13
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Окупанти майже повністю знищили Роботине на Запоріжжі.


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Останні вісім місяців за село ведуться безперервні бої. Через постійні обстріли у населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку.

Таке обличчя має «руський мир». Саме так «асвабадітєлі» звільняють наші території… звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про «успіхи на фронті», — зазначили в Силах оборони півдня України.

Раніше Сили оборони півдня спростували інформацію про те, що росіяни нібито зайшли в Роботине на Запоріжжі та закріпилися там.

Російські ДРГ регулярно заходять у село, однак вони не мають успіху. Станом на сьогодні Роботине утримують бійці Сил оборони України.

Сили оборони півдня спростували інформацію про захід росіян у Роботине, мапа — DeepState.

Источник: Ракурс


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