Ни одного уцелевшего дома — во что оккупанты превратили Роботино

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Ракурс

Окупанти майже повністю знищили Роботине на Запоріжжі.

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Останні вісім місяців за село ведуться безперервні бої. Через постійні обстріли у населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку.

Таке обличчя має «руський мир». Саме так «асвабадітєлі» звільняють наші території… звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про «успіхи на фронті», — зазначили в Силах оборони півдня України.

Раніше Сили оборони півдня спростували інформацію про те, що росіяни нібито зайшли в Роботине на Запоріжжі та закріпилися там.

Російські ДРГ регулярно заходять у село, однак вони не мають успіху. Станом на сьогодні Роботине утримують бійці Сил оборони України.