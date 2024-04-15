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Окупанти майже повністю знищили Роботине на Запоріжжі
Жодної вцілілої домівки — на що окупанти перетворили Роботине (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194380-jodnoyi-vcililoyi-domivky-na-scho-okupanty-peretvoryly-robotyne-video.htmlРакурс
Окупанти майже повністю знищили Роботине на Запоріжжі.
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Останні вісім місяців за село ведуться безперервні бої. Через постійні обстріли у населеному пункті не залишилося жодного вцілілого будинку.
Таке обличчя має «руський мир». Саме так «асвабадітєлі» звільняють наші території… звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про «успіхи на фронті», — зазначили в Силах оборони півдня України.
Раніше Сили оборони півдня спростували інформацію про те, що росіяни нібито зайшли в Роботине на Запоріжжі та закріпилися там.
Російські ДРГ регулярно заходять у село, однак вони не мають успіху. Станом на сьогодні Роботине утримують бійці Сил оборони України.