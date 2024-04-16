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В Грозном появится путинский район
В Грозном появится путинский районhttps://racurs.ua/n194431-v-groznom-poyavitsya-putinskiy-rayon.htmlРакурс
У російському місті Грозний (Чечня) з’явиться район, названий на честь російського диктатора володимира путіна.
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Про це 15 квітня повідомило декілька російських пропагандистських медіа.
путінський район буде виділений з уже існуючого Шейх-Мансурівського району. У мерії Грозного стверджують, що на початку квітня провели голосування серед мешканців за допомогою поквартирного обходу. За даними влади, за назву «путінський» виступили 34 705 опитаних і лише близько 200 осіб запропонували «свої варіанти відповіді».
Міська дума вже визнала опитування таким, що відбулося, і направила матеріали до регіонального парламенту для ухвалення закону про створення нового району.
2008 року головну вулицю Грозного — проспект Перемоги — перейменували на проспект володимира путіна. В указі глави Чечні Рамзана Кадирова зазначалося, що це зроблено «за визначні заслуги у справі боротьби з тероризмом, відновлення економіки, соціальної сфери Чеченської Республіки».