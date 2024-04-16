У Грозному з'явиться путінський район

https://racurs.ua/ua/n194431-u-groznomu-z-yavytsya-putinskyy-rayon.html

Ракурс

У російському місті Грозний (Чечня) з’явиться район, названий на честь російського диктатора володимира путіна.

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Про це 15 квітня повідомило декілька російських пропагандистських медіа.

путінський район буде виділений з уже існуючого Шейх-Мансурівського району. У мерії Грозного стверджують, що на початку квітня провели голосування серед мешканців за допомогою поквартирного обходу. За даними влади, за назву «путінський» виступили 34 705 опитаних і лише близько 200 осіб запропонували «свої варіанти відповіді».

Міська дума вже визнала опитування таким, що відбулося, і направила матеріали до регіонального парламенту для ухвалення закону про створення нового району.

2008 року головну вулицю Грозного — проспект Перемоги — перейменували на проспект володимира путіна. В указі глави Чечні Рамзана Кадирова зазначалося, що це зроблено «за визначні заслуги у справі боротьби з тероризмом, відновлення економіки, соціальної сфери Чеченської Республіки».