На Марьинском направлении россиянам, вероятно, придется брать оперативную паузу, - военкор

https://racurs.ua/n194444-na-marinskom-napravlenii-rossiyanam-veroyatno-pridetsya-brat-operativnuu-pauzu-voenkor.html

Ракурс

На Мар’їнському напрямку окупантам, ймовірно, доведеться брати оперативну паузу. Зараз їхній темп просування там точно не такий, як вони розраховували.

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Про це написав у своєму ТГ-каналі 17 квітня український воєнний кореспондент Богдан Мирошников.

Ворог додатково просунувся у Новомихайлівці. Але при цьому, він не може швидко просуватися серед руїн. Тому окупанти намагаються повільно витискати наш гарнізон із залишків села.

У Георгіївці за тиждень були незначні просування окупантів, але в цілому, вони не можуть протиснути нашу оборону.

Щодо Красногорівки — то це потужний вузол нашої оборони, прикритий з півночі природними перешкодами, тому залізти у місто можна тільки з півдня або сходу. Що ворог й намагається робити.

Є, звичайно, варіант просуватися на південний захід від Невельського, але окупанти зіткнуться з тими самими природними перешкодами, що із самого початку приречене на захмарні втрати.

Окупант періодично має успіхи, і на півдні навіть наблизився до околиць міста, а на південному сході — незначно зайшов вже на територію міста.

Але за понад місяць активних боїв, це взагалі не той результат, на який вони розраховували.

У районі Побєди (західніше та південніше), а також Водяного, ворог спочатку мав успіхи, а потім зіткнувся з підготовленою обороною ЗСУ. Темпи просування за 1,5 місяця також геть не згідно з планами.

Окупанти не змогли ані вийти на трасу Вугледар-Марʼїнка у районі села Костянтинівка, ані стрибнути за трасу у районі Водяного. Схоже, що ворогу все ж доведеться брати на цій ділянці оперативну паузу для суттєвого нарощування резервів.

Ця ділянка вже влітку-восени може стати черговою складною оборонною операцією. Але до цього, окупант хоче щонайменше взяти трасу Вугледар-Марʼїнка під контроль.