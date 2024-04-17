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Ракурс
Россияне ударили по Чернигову тремя крылатыми ракетами "Искандер"

Теракт в Чернигове — рашисты ударили тремя «Искандерами» (ВИДЕО)

17 апр 2024, 11:45
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Росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами «Іскасндер».


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Про це повідомив «Суспільному» начальник ОВА В’ячеслав Чаус.

Кількість загиблих у Чернігові зросла до 11 осіб, відомо 22 поранених.

Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами — ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція, — повідомив голова МВС Ігор Клименко.

Він розповів, що під завалами ще є люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи. На відео — момент порятунку одного із потерпілих.

Серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення.

Источник: Ракурс


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