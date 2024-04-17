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Удар по Чернігову - рашисти вдарили трьома "Іскандерами"
Теракт у Чернігові — рашисти вдарили трьома «Іскандерами» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194452-udar-po-chernigovu-rashysty-vdaryly-troma-iskanderamy-video.htmlРакурс
Росіяни вдарили по Чернігову трьома крилатими ракетами «Іскасндер».
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Про це повідомив «Суспільному» начальник ОВА В’ячеслав Чаус.
Кількість загиблих у Чернігові зросла до 11 осіб, відомо 22 поранених.
Маємо заяви про щонайменше трьох безвісти зниклих. Під завалами — ще люди. Триває пошуково-рятувальна операція, — повідомив голова МВС Ігор Клименко.
Він розповів, що під завалами ще є люди. Триває пошуково-рятувальна операція. З постраждалими працюють психологи. На відео — момент порятунку одного із потерпілих.
Серед загиблих внаслідок російського обстрілу — 25-річна лейтенантка поліції. Жінка жила в сусідньому будинку, перебувала вдома на лікарняному. Смертельне осколкове поранення.