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Ракурс
Уничтожение враждебных позиций, скриншот видео

Пограничники дронами уничтожили позиции рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)

17 апр 2024, 18:53
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Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили ворожі позиції на Харківщині.


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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці нанесли дронами-камікадзе влучні удари по цілях, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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