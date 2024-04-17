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Уничтожение враждебных позиций, скриншот видео
Пограничники дронами уничтожили позиции рашистов на Харьковщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n194467-pogranichniki-dronami-unichtojili-pozicii-rashistov-na-harkovschine-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили ворожі позиції на Харківщині.
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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці нанесли дронами-камікадзе влучні удари по цілях, — вказано в описі відео.