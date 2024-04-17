Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили ворожі позиції на Харківщині.

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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці нанесли дронами-камікадзе влучні удари по цілях, — вказано в описі відео.