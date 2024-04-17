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Ракурс
Знищення ворожих позицій, скріншот відео

Прикордонники дронами знищили позиції рашистів на Харківщині (ВІДЕО)

17 кві 2024, 18:53
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Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили ворожі позиції на Харківщині.


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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці нанесли дронами-камікадзе влучні удари по цілях, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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