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Знищення ворожих позицій, скріншот відео
Прикордонники дронами знищили позиції рашистів на Харківщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194467-prykordonnyky-dronamy-znyschyly-pozyciyi-rashystiv-na-harkivschyni-video.htmlРакурс
Українські прикордонники за допомогою FPV-дронів знищили ворожі позиції на Харківщині.
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Відповідне відео сьогодні, 17 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Виявивши замаскований комплекс дистанційного мінування та електротрансформатор, бійці нанесли дронами-камікадзе влучні удари по цілях, — вказано в описі відео.