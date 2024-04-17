Ракурсhttps://racurs.ua/
Укрэнерго может прибегнуть к отключениям света 18 апреля
В Украине 18 апреля могут начаться отключение света — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n194473-v-ukraine-18-aprelya-mogut-nachatsya-otkluchenie-sveta-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 18 квітня, можуть застосовувати графіки відключення електроенергії для бізнесу та підприємств.
.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
18 квітня з 8.00 до 22.00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності),-- вказано в повідомленні. — Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України.
В «Укренерго» запевняють, що обсяг цих обмежень незначний і їх не будуть застосовані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.
Зазначається, що необхідність обмеження енергопостачання виникла з таких причин:
- через російські масовані ракетні і дронові атаки на українські електростанції;
- похолодання призвело до зростання споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.
Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії, — наголошують в «Укренерго».