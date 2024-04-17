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Ракурс
Укренерго може вдатися до відключень світла 18 квітня

В Україні 18 квітня можуть початися відключення світла — Укренерго

17 кві 2024, 22:15
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В Україні завтра, 18 квітня, можуть застосовувати графіки відключення електроенергії для бізнесу та підприємств.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

18 квітня з 8.00 до 22.00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності),-- вказано в повідомленні. — Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України.

В «Укренерго» запевняють, що обсяг цих обмежень незначний і їх не будуть застосовані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Зазначається, що необхідність обмеження енергопостачання виникла з таких причин:

  • через російські масовані ракетні і дронові атаки на українські електростанції;
  • похолодання призвело до зростання споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.

Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


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