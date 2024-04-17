Укренерго може вдатися до відключень світла 18 квітня

https://racurs.ua/ua/n194473-v-ukrayini-18-kvitnya-mojut-pochatysya-vidkluchennya-svitla-ukrenergo.html

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В Україні завтра, 18 квітня, можуть застосовувати графіки відключення електроенергії для бізнесу та підприємств.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

18 квітня з 8.00 до 22.00 може виникнути необхідність застосувати контрольовані обмеження енергопостачання промислових споживачів (графіки обмеження потужності),-- вказано в повідомленні. — Вони будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України.

В «Укренерго» запевняють, що обсяг цих обмежень незначний і їх не будуть застосовані для об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу.

Зазначається, що необхідність обмеження енергопостачання виникла з таких причин:

через російські масовані ракетні і дронові атаки на українські електростанції;

похолодання призвело до зростання споживання електроенергії. В енергосистемі виник дефіцит потужності.