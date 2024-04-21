Взрывы прогремели в оккупированном Севастополе. Фото:

https://racurs.ua/n194575-vzryvy-progremeli-v-sevastopole-vrag-zayavil-ob-atake-na-korabl-video.html

Ракурс

Вибухи в окупованому росіянами Севастополі прогриміли у неділю вранці, 21 квітня.

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Загарбницька влада закривала Кримський міст, а гучно було у Севастопольській бухті. Місцеві мешканці заявляють про те, що бачать «багато диму». На півострові диктатура оголошувала ракетну небезпеку. Про це пишуть пабліки «Крымский ветер», «ЧП Севастополь» та Astra.

Зазначається, що у бік Сухарної бухти або бухти Голландія рухалися пожежні авто.

Окупаційна влада заявила про «відбиття» ракетної атаки на один із кораблів. Начебто від осколків, що впали, сталося «невелике загоряння» одного з суден.

«Кримський вітер» пише, що в Сухарній бухті, де, як передбачається, був приліт, ще вчора стояли великі десантні кораблі проекту 775 та ще одне судно.

Нагадаємо, 17 квітня українські Сили оброни провели успішну атаку аеродром міста Джанкой у тимчасово окупованому Криму. Було знищено або критично пошкоджено низку важливих цілей — чотири пускові установки ЗРК С-400, три радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО та апаратуру спостереження за повітряним простором «Фундамент-М».