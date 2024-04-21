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Ракурс
Движение грузовиков через польско-украинскую границу замедленно, фото: Straż Graniczna

Движение грузовиков на границе замедлено из-за сбоя у польских таможенников — ГПСУ

21 апр 2024, 20:56
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Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено.


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Про це сьогодні, 21 квітня, ввечері повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Стався збій системи митної служби Польщі. У зв’язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно буде відновлено о 08.00 22 квітня.

Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком, — зазначають у ДПСУ, — Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію.

Источник: Ракурс


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