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Движение грузовиков через польско-украинскую границу замедленно, фото: Straż Graniczna
Движение грузовиков на границе замедлено из-за сбоя у польских таможенников — ГПСУhttps://racurs.ua/n194595-dvijenie-gruzovikov-na-granice-zamedleno-iz-za-sboya-u-polskih-tamojennikov-gpsu.htmlРакурс
Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено.
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Про це сьогодні, 21 квітня, ввечері повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.
Стався збій системи митної служби Польщі. У зв’язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно буде відновлено о 08.00 22 квітня.
Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком, — зазначають у ДПСУ, — Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію.