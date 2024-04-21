Движение грузовиков через польско-украинскую границу замедленно, фото: Straż Graniczna

https://racurs.ua/n194595-dvijenie-gruzovikov-na-granice-zamedleno-iz-za-sboya-u-polskih-tamojennikov-gpsu.html

Ракурс

Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено.

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Про це сьогодні, 21 квітня, ввечері повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.

Стався збій системи митної служби Польщі. У зв’язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно буде відновлено о 08.00 22 квітня.