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Рух вантажівок через польсько-український кордон сповільнено, фото: Straż Graniczna
Рух вантажівок на кордоні сповільнено через збій у польських митників — ДПСУhttps://racurs.ua/ua/n194595-ruh-vantajivok-na-kordoni-spovilneno-cherez-zbiy-u-polskyh-mytnykiv-dpsu.htmlРакурс
Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено.
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Про це сьогодні, 21 квітня, ввечері повідомила прес-служба Держприкордонслужби України.
Стався збій системи митної служби Польщі. У зв’язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно буде відновлено о 08.00 22 квітня.
Рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком, — зазначають у ДПСУ, — Просимо перевізників та водіїв врахувати цю інформацію.