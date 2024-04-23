Последствия российской воздушной атаки по Николаевщине, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n194636-na-nikolaevschine-v-rezultate-padeniya-sbitogo-shaheda-postradal-chelovek-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, здійснили чергову масовану повітряну атаку дрона-камікадзе по Україні.

.

На Миколаївщині цієї ночі було знищено чотири ударні безпілотники типу «Shahed 131/136». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого «Shahed» в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога, — зазначив Кім.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що уламками збитого ворожого безпілотника було пошкоджено торговельну інфраструктуру на Очаківщині.