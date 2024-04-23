Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской воздушной атаки по Николаевщине, фото: ГСЧС

На Николаевщине в результате падения сбитого «Шахеда» пострадал человек (ФОТО)

23 апр 2024, 10:59
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, здійснили чергову масовану повітряну атаку дрона-камікадзе по Україні.


.

На Миколаївщині цієї ночі було знищено чотири ударні безпілотники типу «Shahed 131/136». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого «Shahed» в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога, — зазначив Кім.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що уламками збитого ворожого безпілотника було пошкоджено торговельну інфраструктуру на Очаківщині.

Як наслідок виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, — зазначають у відомстві.

Наслідки російської повітряної атаки по Миколаївщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров