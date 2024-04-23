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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки по Миколаївщині, фото: ДСНС

На Миколаївщині внаслідок падіння збитого «Шахеда» постраждала людина (ФОТО)

23 кві 2024, 10:59
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, здійснили чергову масовану повітряну атаку дрона-камікадзе по Україні.


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На Миколаївщині цієї ночі було знищено чотири ударні безпілотники типу «Shahed 131/136». Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Наразі стало відомо про одного постраждалого чоловіка внаслідок падіння збитого «Shahed» в Очакові. Йому надається вся необхідна медична допомога, — зазначив Кім.

Прес-служба ДСНС повідомляє, що уламками збитого ворожого безпілотника було пошкоджено торговельну інфраструктуру на Очаківщині.

Як наслідок виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували, — зазначають у відомстві.

Наслідки російської повітряної атаки по Миколаївщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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