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Ракурс
Наслідок нічної російської атаки дронами, фото: Національна поліція

Дев’ять людей постраждали в Одесі внаслідок російської атаки дронами (ВІДЕО)

23 кві 2024, 10:36
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Україні.


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В результаті в Одесі постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей — двом ще немає й року, іншим двом дев’ять та 12 років. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Загалом наразі відомо про сімох госпіталізованих. Ще двом громадянам лікарі надали допомогу без госпіталізації. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, магазини, автомобілі містян.

Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйновано з послідуючим загоранням, яке оперативно загасили вогнеборці, — зазначають у поліції.

На місці влучань працюють правоохоронці та інші служби. Сформовано оперативний штаб для розселення і надання допомоги містянам.

Наслідок нічної російської атаки дронами, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


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