Следствие ночной российской атаки дронами, фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n194635-devyat-chelovek-postradali-v-odesse-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-dronami-video.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 23 квітня, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Україні.

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В результаті в Одесі постраждали дев’ятеро людей, серед них четверо дітей — двом ще немає й року, іншим двом дев’ять та 12 років. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Загалом наразі відомо про сімох госпіталізованих. Ще двом громадянам лікарі надали допомогу без госпіталізації. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Крім того, в Одесі пошкоджено цивільну інфраструктуру — житлові будинки, магазини, автомобілі містян.

Один багатоквартирний двоповерховий будинок частково зруйновано з послідуючим загоранням, яке оперативно загасили вогнеборці, — зазначають у поліції.

На місці влучань працюють правоохоронці та інші служби. Сформовано оперативний штаб для розселення і надання допомоги містянам.