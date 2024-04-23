В Белгородской области рф упала российская рекета X-59, карта: Astra

https://racurs.ua/n194637-rossiyskaya-raketa-x-59-upala-na-belgorodskuu-oblast-smi.html

Ракурс

Російська армія «впустила» ракету X-59.

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Її виявили 19 квітня у полі за 2 км від села Красне. Про це повідомляє російське видання Astra.

Таким чином, ракета «нештатно зійшла» за 92 км від кордону з Україною.

За інформацією видання. Російським військовим довелося знищувати на місці, жертв та постраждалих немає.

Зазначається, що на початку квітня російські ЗМІ нараховували щонайменше 21 авіабомбу, котра впала з російських літаків на територію рф або окуповані території України за три тижні.

Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння — «нештатним сходом боєприпасів». Точних відповідей, чому це відбувається — немає, — наголошує видання.

Джерело: Astra