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Ракурс
У Бєлгородській області рф впала російська рекета X-59, карта: Astra

Російська ракета X-59 впала на Бєлгородську область — ЗМІ

23 кві 2024, 11:43
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Російська армія «впустила» ракету X-59.


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Її виявили 19 квітня у полі за 2 км від села Красне. Про це повідомляє російське видання Astra.

Таким чином, ракета «нештатно зійшла» за 92 км від кордону з Україною.

За інформацією видання. Російським військовим довелося знищувати на місці, жертв та постраждалих немає.

У Бєлгородській області рф впала російська рекета X-59, карта: Astra

Зазначається, що на початку квітня російські ЗМІ нараховували щонайменше 21 авіабомбу, котра впала з російських літаків на територію рф або окуповані території України за три тижні.

Влада вважає за краще це приховувати, а коли це не вдається, називають падіння — «нештатним сходом боєприпасів». Точних відповідей, чому це відбувається — немає, — наголошує видання.

Джерело: Astra

Джерело: Ракурс


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