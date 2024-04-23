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В украинской энергосистеме наблюдается дефицит мощности, фото:

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии — Укрэнерго

23 апр 2024, 12:04
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В енергосистемі України сьогодні, 23 квітня, спостерігається дефіцит електроенергії.


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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

«Укренерго» другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Тож:

  • з 18.00 до 22.00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу;
  • на Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово;
  • для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тис. побутових споживачів.

Станом на ранок сьогоднішнього дня були знеструмлені загалом 383 населені пункти:

  • через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях;
  • з технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.

На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія, — зазначають в «Укренерго». — Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ.

За таких умов українців закликають ощадливо споживати електроенергію, а промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Источник: Ракурс


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