В энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n194638-v-energosisteme-ukrainy-sohranyaetsya-deficit-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В енергосистемі України сьогодні, 23 квітня, спостерігається дефіцит електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
«Укренерго» другий день залучає аварійну допомогу з Європи майже цілодобово, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів. Тож:
- з 18.00 до 22.00 для бізнесу та промисловості будуть застосовані графіки обмеження потужності. Ці заходи не торкнуться об'єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу;
- на Криворіжжі обмеження споживання для промислових споживачів продовжують діяти цілодобово;
- для побутових споживачів обмеження діють протягом доби на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 209 тис. побутових споживачів.
Станом на ранок сьогоднішнього дня були знеструмлені загалом 383 населені пункти:
- через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Харківській областях;
- з технічних причин є знеструмлення у Дніпропетровській і Чернігівській областях.
На теплових електростанціях продовжуються аварійно-відновлювальні роботи після масованої ракетної атаки 11 квітня. На атомних електростанціях триває планова ремонтна кампанія, — зазначають в «Укренерго». — Сонячна погода сприяє роботі електростанцій на ВДЕ.
За таких умов українців закликають ощадливо споживати електроенергію, а промисловість — максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.