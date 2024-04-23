В Харькове рассказали, когда восстановят разрушенную рашистами телебашню

https://racurs.ua/n194658-v-harkove-rasskazali-kogda-vosstanovyat-razrushennuu-rashistami-telebashnu.html

Ракурс

Зруйновану Харківську телевежу найімовірніше будуть відбудовувати після війни.

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Директор департаменту цивільного захисту Харківської ОВА Іван Сокол каже, що наразі фахівці проводять аналіз і розбирають техніку, яка пошкоджена. Після цього будуть остаточні висновки про збитки. Метою удару Сокол назвав залякування харківʼян.

Уявіть собі, серед білого дня, о 16:40 був завданий ракетний удар по вежі, яка є найвищим обʼєктом у місті Харкові. Звісно, це трохи схвилювало людей. Я думаю, цей удар був спрямований на те, щоб трохи залякати населення Харківської області, — сказав він в ефірі «Радіо Свобода».

«Ракурс» повідомляв, що 22 квітня росіяни вдарили ракетою по Харківській телевежі, внаслідок чого вона розламалася навпіл.

Голова Харківської обласної адміністрації повідомляв, що на момент атаки співробітники перебували в укритті, тож ніхто не постраждав. Пізніше стало відомо, що по телевежі, попередньо, били ракетою Х-59.