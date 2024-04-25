Взрыв в пункте приема лома во Львовской области унес жизни двух человек

https://racurs.ua/n194708-vzryv-v-punkte-priema-loma-vo-lvovskoy-oblasti-unes-jizni-dvuh-chelovek.html

Ракурс

Двоє людей загинули внаслідок вибуху у прийомі металобрухту на Львівщині.

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58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому — 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні.

«Ракурс» раніше писав, що у 24 квітня Миколаєві під час перевантаження боєприпасів сталися вибухи, загинули військові.