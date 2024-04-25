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Ракурс
Вибух у пункті прийому брухту на Львівщині забрав життя двох людей

Вибух у пункті прийому брухту на Львівщині забрав життя двох людей

25 кві 2024, 12:43
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Двоє людей загинули внаслідок вибуху у прийомі металобрухту на Львівщині.


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58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому — 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала з загиблим, отримала чисельні травми і зараз перебуває у лікарні.

«Ракурс» раніше писав, що у 24 квітня Миколаєві під час перевантаження боєприпасів сталися вибухи, загинули військові.

Джерело: Ракурс


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