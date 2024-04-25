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The New York Times сообщила число полученных Украиной от США ракет дальнего радиуса действия ATACMS

The New York Times сообщила число полученных Украиной от США ракет дальнего радиуса действия ATACMS

25 апр 2024, 13:14
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Україна отримала понад 100 ракет далекого радіусу дії ATACMS від США.


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The New York Times із посиланням на американського високопосадовця пише, що вони були частиною березневого пакета на 300 млн дол. ЗСУ застосували їх двічі — 17 квітня для удару по аеродрому в Джанкої у Криму та 23 квітня для удару по росіянах в окупованому Бердянську.

Ракети ATACMS також включили до пакета допомоги на 61 млрд дол., який Джо Байден підписав вчора. Кількість ракет у новому пакеті допомоги не розголошували.

«Ракурс» писав, що в адміністрації Джо Байдена довго сумнівалися, чи передавати Україні ракети з дальністю до 300 км. Зокрема, через побоювання, що це послабить військовий арсенал США, а також, що Україна використовуватиме цю зброю для ураження цілей у глибині рф.

Джерело Reuters вказує, що до зміни позиції Вашингтона призвело використання російською армією північнокорейських ракет та удари росії по найважливіших обʼєктах української інфраструктури.

США вперше таємно відправили в Україну балістичні ракети великої дальності, і вони вже були використані на полі бою, заявили офіційні особи США в середу.

Источник: Ракурс


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