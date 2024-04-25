The New York Times сообщила число полученных Украиной от США ракет дальнего радиуса действия ATACMS

https://racurs.ua/n194709-the-new-york-times-soobschila-chislo-poluchennyh-ukrainoy-ot-ssha-raket-dalnego-radiusa-deystviya.html

Ракурс

Україна отримала понад 100 ракет далекого радіусу дії ATACMS від США.

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The New York Times із посиланням на американського високопосадовця пише, що вони були частиною березневого пакета на 300 млн дол. ЗСУ застосували їх двічі — 17 квітня для удару по аеродрому в Джанкої у Криму та 23 квітня для удару по росіянах в окупованому Бердянську.

Ракети ATACMS також включили до пакета допомоги на 61 млрд дол., який Джо Байден підписав вчора. Кількість ракет у новому пакеті допомоги не розголошували.

«Ракурс» писав, що в адміністрації Джо Байдена довго сумнівалися, чи передавати Україні ракети з дальністю до 300 км. Зокрема, через побоювання, що це послабить військовий арсенал США, а також, що Україна використовуватиме цю зброю для ураження цілей у глибині рф.

Джерело Reuters вказує, що до зміни позиції Вашингтона призвело використання російською армією північнокорейських ракет та удари росії по найважливіших обʼєктах української інфраструктури.

США вперше таємно відправили в Україну балістичні ракети великої дальності, і вони вже були використані на полі бою, заявили офіційні особи США в середу.