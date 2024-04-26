Российские БПЛА «Орлан-10» и «ZALA» уничтожили силы ПВО на юге Украины

ВСУ уничтожили российский беспилотник «Орлан-10», фото: «Супротив»

https://racurs.ua/n194735-rossiyskie-bpla-orlan-10-i-zala-unichtojili-sily-pvo-na-uge-ukrainy.html

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На Одещині та Херсонщині сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні БПЛА російських загарбників.

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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомило командування Повітряних сил.