Російські БПЛА «Орлан-10» та «ZALA» знищили сили ППО на півдні України

ЗСУ знищили російський безпілотник «Орлан-10», фото: «Супротив»

https://racurs.ua/ua/n194735-rosiyski-bpla-orlan-10-ta-zala-znyschyly-syly-ppo-na-pivdni-ukrayiny.html

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На Одещині та Херсонщині сили протиповітряної оборони знищили розвідувальні БПЛА російських загарбників.

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Про це сьогодні, 26 квітня, повідомило командування Повітряних сил.