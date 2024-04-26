Количество пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы назвал ПФУ

В Украине более 600 тыс. пенсионеров имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n194740-chislo-pensionerov-so-statusom-postradavshih-ot-chernobylskoy-katastrofy-nazval-pfu.html

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В Україні станом на 1 квітня було 639 тис. пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні на цю дату налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.

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Про це сьогодні, 26 квітня, у 38-у річницю аварії на ЧАЕС повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що найбільше, пенсіонерів-чорнобильців у таких регіонах: