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В Украине более 600 тыс. пенсионеров имеют статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы, фото: «Википедия»

Количество пенсионеров со статусом пострадавших от Чернобыльской катастрофы назвал ПФУ

26 апр 2024, 13:30
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В Україні станом на 1 квітня було 639 тис. пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні на цю дату налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.


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Про це сьогодні, 26 квітня, у 38-у річницю аварії на ЧАЕС повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що найбільше, пенсіонерів-чорнобильців у таких регіонах:

  • Київській області — 206 тис.;
  • Житомирській області — 89 тис.;
  • Рівненській області — 94 тис.

Источник: Ракурс


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