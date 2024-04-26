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В Україні понад 600 тис. пенсіонерів мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи, фото: «Вікіпедія»

Кількість пенсіонерів зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи назвав ПФУ

26 кві 2024, 13:30
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В Україні станом на 1 квітня було 639 тис. пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Усього в Україні на цю дату налічувалося 10,517 млн пенсіонерів.


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Про це сьогодні, 26 квітня, у 38-у річницю аварії на ЧАЕС повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що найбільше, пенсіонерів-чорнобильців у таких регіонах:

  • Київській області — 206 тис.;
  • Житомирській області — 89 тис.;
  • Рівненській області — 94 тис.

Джерело: Ракурс


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