Главнокомандующий ВСУ заявил об обострении ситуации на фронте. Фото:

https://racurs.ua/n194807-syrskiy-zayavil-ob-obostrenii-situacii-na-fronte.html

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Ситуація на фронті в Україні загострилася. Ворожі війська хочуть захопити стратегічну ініціативу.

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Окупанти намагаються прорвати лінію фронту. Противник зосередив основні зусилля на декількох напрямках, створивши значну перевагу в силах та засобах. Активно атакує по всій лінії фронту, на деяких напрямках — має тактичні успіхи. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 18 квітня повідомив у Telegram.

Відбувається динамічна зміна обстановки, окремі позиції переходять «з рук в руки» кілька разів протягом доби, що породжує неоднозначне розуміння ситуації, — зазначив він.

За словами головкома, окупанти зосередили основні зусилля на Куп’янському напрямку, у районах сіл Стельмахівка та Берестове. Росіяни мали там частковий успіх, але противника зупинили.

На Сіверському напрямку противник наступає в районі Білогорівки та Роздолівки. А на Краматорському напрямку найгарячішими точками залишаються Іванівське та Часів Яр. Ворожі підрозділи намагаються прорватися у Кліщіївку.

Однак найскладніша ситуація склалася на Покровському та Курахівському напрямках. Тут тривають запеклі бої, ворог кинув на ці напрямки до чотирьох бригад. Окупанти прагнуть розвинути наступ західніше від Авдіївки та Мар’їнки, пробиваючись до Покровська та Курахового.

Нагадаємо, 28 квітня аналітики проекту Deep State заявили, що армія рф окупувала Бердичі поблизу Авдіївки на Донеччині. Російські військові вивісили прапор на західних околицях цього населеного пункту. Офіційно Україна ситуацію навколо Бердичів не коментувала.