ВСУ освободили остров Нестрига в Херсонской области. Фото:

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Ракурс

Острів Нестрига у Херсонській області звільнено від російських загарбників.

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Цей острів безпосередньо входить до дельти Дніпра й тривалий час лишався сірою зоною. Тепер цю територію контролюють українські Сили оборони. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 28 квітня повідомив у Telegram.

На Херсонському напрямку нашим підрозділам вдалося просунутися в районі Велетенського та встановити контроль над островом Нестрига, — зазначив він.

Також головнокомандувач додав, що російські загарбники досі сподіваються вибити українські війська з Кринок, але їхні потуги не дають результатів.

З відкритою в мережі інформації відомо, що острів Нестрига входить до Національного природного парку «Нижньодніпровський». На Херсонщині є загалом тисячі дрібних островів, які містяться у гирлі Дніпра. Місцеві називають їх плавнями.

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що підрозділи української армії відійшли західніше населених пунктів Бердичі, Семенівка та Новомихайлівка в Донецькій області. Це було зроблено для збереження життів особового складу.