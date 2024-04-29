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Ракурс
Telegram возобновил работу официальных украинских ботов.

Telegram возобновил работу ботов, которые помогали в борьбе с агрессией рф

29 апр 2024, 11:03
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На платформі Telegram поновили роботі офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.


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Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker, — наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.

Источник: Ракурс


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