Telegram відновив роботу ботів, які допомагали у боротьбі з агресією рф

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Telegram поновив роботу офіційних українських ботів, фото:
Telegram відновив роботу ботів, які допомагали у боротьбі з агресією рфhttps://racurs.ua/ua/n194823-telegram-vidnovyv-robotu-botiv-yaki-dopomagaly-u-borotbi-z-agresiieu-rf.htmlРакурс
На платформі Telegram поновили роботі офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.
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Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Пам’ятайте: ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, через які може поширювати дезінформацію або збирати ваші дані. Щоби цьому завадити, використовуйте інструмент для перевірки чат-ботів: dovidka.info/botcheker, — наголошують у Центрі стратегічних комунікацій.