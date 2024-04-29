Telegram відновив роботу ботів, які допомагали у боротьбі з агресією рф

Telegram поновив роботу офіційних українських ботів, фото:

https://racurs.ua/ua/n194823-telegram-vidnovyv-robotu-botiv-yaki-dopomagaly-u-borotbi-z-agresiieu-rf.html

Ракурс

На платформі Telegram поновили роботі офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією рф.

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Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.