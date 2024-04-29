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Ракурс
Россияне пытаются привлечь белорусскую молодежь к сбору БПЛА, фото: RG.ru

Рашисты вербуют белорусскую молодежь собирать беспилотники

29 апр 2024, 11:40
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Росіяни вербують білоруську молодь до збирання БПЛА.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, у білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, кураторами якого є держсекретар «союзної держави» дмітрій мезенцев й посол рф боріс гризлов.

На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «вагнер». Задачею форуму є «максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для зс рф», — вказано в повідомленні.

Крім того, до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у рф.

Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК, — зазначають у ЦНС і наголошують, що кожен, хто допомагає ворогу чинити агресію проти України, буде покараний.

Источник: Ракурс


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