Рашисти вербують білоруську молодь збирати безпілотники

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Росіяни намагаються залучити білоруську молодь до збирання БПЛА, фото: RG.ru
Рашисти вербують білоруську молодь збирати безпілотникиhttps://racurs.ua/ua/n194824-rashysty-verbuut-bilorusku-molod-zbyraty-bezpilotnyky.htmlРакурс
Росіяни вербують білоруську молодь до збирання БПЛА.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Так, у білоруському державному технічному університеті розпочався Міжнародний молодіжний форум з розробки БПЛА, кураторами якого є держсекретар «союзної держави» дмітрій мезенцев й посол рф боріс гризлов.
На форумі були помічені представники терористичної організації ПВК «вагнер». Задачею форуму є «максимально залучити молодих білорусів до розробки й виробництва БПЛА для зс рф», — вказано в повідомленні.
Крім того, до Мінська приїхала представницька делегація від Казанського технічного дослідницького університету, яка займається розробленням бойових БПЛА у рф.
Саме до університету у Казані очікують постачання наукових кадрів для роботи на російський ОПК, — зазначають у ЦНС і наголошують, що кожен, хто допомагає ворогу чинити агресію проти України, буде покараний.