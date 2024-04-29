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Российские обстрелы привели к пожарам на Запорожье, фото: ГСЧС
На Запорожье в результате вражеских обстрелов возникли два пожара (ФОТО)https://racurs.ua/n194829-na-zaporoje-v-rezultate-vrajeskih-obstrelov-voznikli-dva-pojara-foto.htmlРакурс
На Запоріжжі впродовж доби у результаті ворожого обстрілу виникли дві пожежі.
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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.
Сталися такі випадки:
- в Оріхові Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння трьох квартир у п’ятиповерхівці загальною площею 150 кв. м;
- у Гуляйполі спалахнула пожежа даху приватного будинку та господарчої споруди, площею 70 кв. м.
Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, — зазначають у ДСНС.