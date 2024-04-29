Российские обстрелы привели к пожарам на Запорожье, фото: ГСЧС

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На Запоріжжі впродовж доби у результаті ворожого обстрілу виникли дві пожежі.

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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сталися такі випадки:

в Оріхові Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння трьох квартир у п’ятиповерхівці загальною площею 150 кв. м;

у Гуляйполі спалахнула пожежа даху приватного будинку та господарчої споруди, площею 70 кв. м.