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Російські обстріли призвели до пожеж на Запоріжжі, фото: ДСНС

На Запоріжжі внаслідок ворожого обстрілу виникли дві пожежі (ФОТО)

29 кві 2024, 13:55
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На Запоріжжі впродовж доби у результаті ворожого обстрілу виникли дві пожежі.


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Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Сталися такі випадки:

  • в Оріхові Пологівського району рятувальники ліквідували загоряння трьох квартир у п’ятиповерхівці загальною площею 150 кв. м;
  • у Гуляйполі спалахнула пожежа даху приватного будинку та господарчої споруди, площею 70 кв. м.

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила, — зазначають у ДСНС.

Російські обстріли призвели до пожеж на Запоріжжі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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