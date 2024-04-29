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Среди оккупантов растет уровень дезертирства — ГУРhttps://racurs.ua/n194831-sredi-okkupantov-rastet-uroven-dezertirstva-gur.htmlРакурс
Серед окупаційної армії рф зростає рівень дезертирства.
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Про це сьогодні. 29 квітня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тис. російських військових:
- левова частка ― близько 12 тис. утікачів ― припадає на 8-му загальновійськову армію зс рф, яку ворог постійно задіює у бойових діях на сході України. Орієнтовно 10 тис. з них призвані москвою через мобілізацію, решта 2 тис. — контрактники;
- у 58-ій загальновійськовій армії, що також входить до південного округу російської армії, рівень дезертирства становить близько 2,5 тис. осіб.