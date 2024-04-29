Среди россиян увеличивается количество дезертиров, фото: РИА «Мелитополь»

https://racurs.ua/n194831-sredi-okkupantov-rastet-uroven-dezertirstva-gur.html

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Серед окупаційної армії рф зростає рівень дезертирства.

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Про це сьогодні. 29 квітня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У збройних формуваннях південного військового округу окупаційної російської армії процвітає дезертирство, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що загалом у бойових підрозділах округу самовільно залишили службу понад 18 тис. російських військових: