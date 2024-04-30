Защитники приземлили российский дрон «Тахион». Фото: ССО

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Бійці ССО разом із Силами оборони України посадили в Чернігівській області розвідувальний російський дрон «Тахіон».

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Ворожий БпЛА проводив розвідку місцевості в районі російсько-українського кордону. Саме там його виявили оператори Сил спецоперацій. Безпілотник противника у неушкодженому стані приземлили на українській території. Для цього застосували засоби РЕБ. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ 30 квітня повідомило у Telegram.

За інформацією ССО, росіяни використовують «Тахіон» для розвідки та коригування вогню як вдень, так і вночі. Також цей безпілотник може працювати як ретранслятор зв’язку.

Сам БпЛА включає два літальні апарати, комплект змінних модулів (тепловізійну камеру, кольорову відеокамеру, фотокамеру, апаратурою ретрансляції), станцію управління та катапульту.

Нагадаємо, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» противника, який готувався до пуску ракет. Ворожу систему знищили українські ракетники.