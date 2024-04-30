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Ракурс
Захисники приземлили російський дрон «Тахіон». Фото: ССО

ССО приземлили російський дрон «Тахіон» на Чернігівщині (ФОТО)

30 кві 2024, 13:49
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Бійці ССО разом із Силами оборони України посадили в Чернігівській області розвідувальний російський дрон «Тахіон».


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Ворожий БпЛА проводив розвідку місцевості в районі російсько-українського кордону. Саме там його виявили оператори Сил спецоперацій. Безпілотник противника у неушкодженому стані приземлили на українській території. Для цього застосували засоби РЕБ. Про це командування Сил спеціальних операцій ЗСУ 30 квітня повідомило у Telegram.

За інформацією ССО, росіяни використовують «Тахіон» для розвідки та коригування вогню як вдень, так і вночі. Також цей безпілотник може працювати як ретранслятор зв’язку.

Сам БпЛА включає два літальні апарати, комплект змінних модулів (тепловізійну камеру, кольорову відеокамеру, фотокамеру, апаратурою ретрансляції), станцію управління та катапульту.

Захисники приземлили російський дрон «Тахіон». Фото: ССО

Захисники приземлили російський дрон «Тахіон». Фото: ССО

Нагадаємо, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс «Бук-М1» противника, який готувався до пуску ракет. Ворожу систему знищили українські ракетники.

Джерело: Ракурс


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