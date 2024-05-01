Журналист и писатель Асеев получил контузию в боях под Очеретиным

https://racurs.ua/n194893-jurnalist-i-pisatel-aseev-poluchil-kontuziu-v-boyah-pod-ocheretinym.html

Ракурс

Журналіст та письменник Станіслав Асєєв отримав контузію в боях під Очеретиним і потрапив до шпиталю.

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Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією. Незабаром знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив, — написав Асєєв умережі Х.

I’m alive, although according to all the laws of physics and probability I should have died. The positions, unfortunately, have been lost. Now I’m in the hospital with a concussion.



Soon I will ask you for help again, since in material terms our unit has lost a lot. pic.twitter.com/BiZ26iy9BL — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) May 1, 2024

Напередодні він розповів, що воює на одному із найгарячіших напрямків фронту — у районі селища Очеретине Донецької області:

Важкі бої в районі Очеретиного. Колись я збирався бігти з Києва до Лісабона з рюкзаком у 20 кг: здається, цей забіг почався для мене на Донбасі.

Асєєв — український письменник, журналіст і блогер, член Українського ПЕН, засновник Justice Initiative Fund (JIF) — фонду, який виплачує нагороду за інформацію про воєнних злочинців.