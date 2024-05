Журналіст та письменник Асєєв отримав контузію в боях під Очеретиним

Журналіст та письменник Станіслав Асєєв отримав контузію в боях під Очеретиним і потрапив до шпиталю.

.

I’m alive, although according to all the laws of physics and probability I should have died. The positions, unfortunately, have been lost. Now I’m in the hospital with a concussion.



Soon I will ask you for help again, since in material terms our unit has lost a lot. pic.twitter.com/BiZ26iy9BL