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Ракурс
Журналіст та письменник Станіслав Асєєв отримав контузію в боях під Очеретиним

Журналіст та письменник Асєєв отримав контузію в боях під Очеретиним

1 тра 2024, 11:12
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Журналіст та письменник Станіслав Асєєв отримав контузію в боях під Очеретиним і потрапив до шпиталю.


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Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією. Незабаром знову звернуся до вас по допомогу, оскільки в матеріальному плані наш підрозділ багато втратив, — написав Асєєв умережі Х.

Напередодні він розповів, що воює на одному із найгарячіших напрямків фронту — у районі селища Очеретине Донецької області:

Важкі бої в районі Очеретиного. Колись я збирався бігти з Києва до Лісабона з рюкзаком у 20 кг: здається, цей забіг почався для мене на Донбасі.

Асєєв — український письменник, журналіст і блогер, член Українського ПЕН, засновник Justice Initiative Fund (JIF) — фонду, який виплачує нагороду за інформацію про воєнних злочинців.

Джерело: Ракурс


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