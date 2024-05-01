Число погибших от мин украинцев назвали в ГСЧС

Российские мины продолжают уносить жизни украинцев, фото: Wiktionary

https://racurs.ua/n194905-chislo-pogibshih-ot-min-ukraincev-nazvali-v-gschs.html

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В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждало 669 осіб, з них 78 — діти.

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Про це під час брифінгу розповів прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, повідомляє сьогодні, 1 травня, агентство «Укрінформ».

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення від вибухонебезпечних предметів:

загинули понад 297 людей, з них 15 — діти;

було поранено 669 осіб, з них 78 — діти.

Це інформація станом на сьогодні, — зазначив Хорунжий.

Джерело: «Укрінформ»