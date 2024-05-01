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Російські міни продовжують забирати життя українців, фото: Wiktionary

Кількість загиблих від мін українців назвали у ДСНС

1 тра 2024, 16:41
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В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждало 669 осіб, з них 78 — діти.


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Про це під час брифінгу розповів прес-офіцер Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, повідомляє сьогодні, 1 травня, агентство «Укрінформ».

Зазначається, що за час повномасштабного російського вторгнення від вибухонебезпечних предметів:

  • загинули понад 297 людей, з них 15 — діти;
  • було поранено 669 осіб, з них 78 — діти.

Це інформація станом на сьогодні, — зазначив Хорунжий.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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