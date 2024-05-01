Російські загарбники сьогодні, 1 травня, о 10.20 завдали авіаудару по приватному житловому сектору Київського району Харкова.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см), — вказано в повідомленні.