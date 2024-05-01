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Последствия российского авиаудара по Харькову, фото: Харьковская областная прокуратура

Рашисты ударили по Харькову авиабомбами Д30-СН (ФОТО)

1 мая 2024, 20:33
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Російські загарбники сьогодні, 1 травня, о 10.20 завдали авіаудару по приватному житловому сектору Київського району Харкова.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см), — вказано в повідомленні.

В результаті авіаудару:

  • пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо;
  • у Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі;
  • без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


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