Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського авіаудару по Харкову, фото: Харківська обласна прокуратура
Рашисти вдарили по Харкову авіабомбами Д30-СН (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n194913-rashysty-vdaryly-po-harkovu-aviabombamy-d30-sn-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 травня, о 10.20 завдали авіаудару по приватному житловому сектору Київського району Харкова.
.
Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
За попередніми даними, ворог завдав удари по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см), — вказано в повідомленні.
В результаті авіаудару:
- пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі споруди тощо;
- у Шевченківському районі зафіксовано влучання у лісосмузі;
- без постраждалих.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).