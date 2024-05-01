Когда в Украине заработает е-кабинет военнообязанных, рассказали в Минобороны

Когда в Украине заработает е-кабинет военнообязанных, рассказали в Минобороныhttps://racurs.ua/n194918-kogda-v-ukraine-zarabotaet-e-kabinet-voennoobyazannyh-rasskazali-v-minoborony.htmlРакурс
Електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює 18 травня.
Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко заявила про це в ефірі «Радіо Свобода».
18 травня Міністерство оборони запускає, як і визначено чинним законом, електронний кабінет військовозобов’язаного, — зазначила вона. — Зараз цей застосунок буквально створюється, і ми отримуємо всі необхідні документи, щоб він був доступний всім нашим громадянам.
За словами Черногоренко, для того, щоб оновити дані в е-кабінеті, потрібно буде завантажити мобільний застосунок, авторизуватися і внести заповнити необхідні поля.
Власне, з 18 травня, у військовозобов’язаних буде обов’язок зареєструвати свої дані, а саме — номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання в трьох доступних форматах — в ТЦК та СП, через ЦНАП або через електронний кабінет військовозобов’язаного, — наголосила вона.
Черногоренко зазначила, що застосунок для роботи з електронним кабінетом можна буде завантажити в App Store і в Google Play Market.
Ми працюємо над тим, щоб в застосунку була доступна ця дуже проста і зручна функція — авторизуватися, заповнити ці три «поля» і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані є по тобі в реєстрі, — розповіла заступниця міністра оборони.
Джерело: «Радіо Свобода»