«Шахеды» атаковали Днепропетровщину — поврежден объект критической инфраструктуры

«Шахеды» атаковали Днепропетровщину — поврежден объект критической инфраструктурыhttps://racurs.ua/n194984-shahedy-atakovali-dnepropetrovschinu-povrejden-obekt-kriticheskoy-infrastruktury.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу «Шахеди».
У Павлоградському районі збили п’ять «шахедів». Про це повідомляється у Tekegram-каналі Дніпропетровської ОВА,
Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще — три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили, — вказано в повідомленні.
Також постраждали чоловік та жінка — обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
Крім того, ворог вночі та ввечері п’ять разів атакував Нікопольщину.
«Тероризуючи місцевих, використав важку артилерію, РСЗВ „Град“ і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді», — зазначають в ОВА.
В результаті:
- понівечені комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінія електропередач;
- є ураження об'єктів критичної інфраструктури;
- люди не постраждали.
Ранок в районі розпочався з обстрілу. росіяни поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація уточнюється, — зазначають в ОВА.