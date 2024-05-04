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Российские дроны-камикадзе атаковали Днепропетровщину, фото: Zagorodna.com

«Шахеды» атаковали Днепропетровщину — поврежден объект критической инфраструктуры

4 мая 2024, 09:37
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 травня, атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе типу «Шахеди».


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У Павлоградському районі збили п’ять «шахедів». Про це повідомляється у Tekegram-каналі Дніпропетровської ОВА,

Але без руйнувань не минулося. Пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. А ще — три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили, — вказано в повідомленні.

Також постраждали чоловік та жінка — обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Крім того, ворог вночі та ввечері п’ять разів атакував Нікопольщину.

«Тероризуючи місцевих, використав важку артилерію, РСЗВ „Град“ і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді», — зазначають в ОВА.

В результаті:

  • понівечені комунальне підприємство, ліцей, дві багатоповерхівки, банк, лінія електропередач;
  • є ураження об'єктів критичної інфраструктури;
  • люди не постраждали.

Ранок в районі розпочався з обстрілу. росіяни поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація уточнюється, — зазначають в ОВА.

Источник: Ракурс


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