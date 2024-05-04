Россияне совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n194983-13-shahedov-unichtojili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-4-maya-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 4 квітня, атакували Україну 13 ударними безпілотниками типу «Shahed-131/136» та чотирма зенітними керованими ракетами С-300.

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Усі пуски здійснювались із Бєлгородської області рф. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.